بطله قناة الجزيرة.. اعتداء قطري جديد على السيادة البحرينية والداخلية ترد

نفت وزارة الداخلية البحرينية صحة التقرير الذي بثته فضائية الجزيرة القطرية بشأن التظاهر داخل البلاد علي خلفية تعيين إسرائيل قائما بالأعمال لدي المملكة.
يأتي ذلك تعقيبا على مقطع مصور من تظاهرة مزعومة بدعوى تعيين إسرائيل قائما بالأعمال لدى البحرين، بثتها قناة الجزيرة القطرية نقلا عن جمعية الوفاق المنحلة، فقد قال (الإعلام الأمني): لم تسجل بلاغات للحوادث الأمنية ، بأي تظاهرات.
واتهمت الداخلية البحرينية قناة الجزيرة القطرية بأنها غير واقعية وفاقدة للمهنية حيث قالت : إن ما بثته القناة القطرية غير واقعي ويفتقد المهنية.
كما اكدت الداخلية البحرينية علي ان ماتم بثه يكشف عن توجه القناة القطربة وسياستها الإعلامية العدائية ضد مملكة البحرين من خلال تقاريرها المضللة، وأفلامها المفبركة
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