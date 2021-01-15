البنتاجون ينشر 25 ألف جندي لتأمين حفل تنصيب بايدن

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على نشر 25 ألف جندي في العاصمة واشنطن لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
وقال الحرس الوطني الأمريكي في بيان إنه سيتم نشر القوات في كل ولاية وإقليم بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، خلال حفل التنصيب المقرر له في 20 يناير الجاري.
وأكد البيان نشر آلاف الجنود في العاصمة واشنطن، لتأمين مراسم تنصيب بايدن، وسط تقارير تتحدث عن احتجاجات مسلحة وأعمال شغب محتملة في ذلك اليوم.
وانتشر الحرس الوطني في واشنطن وداخل مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، تزامنا مع بدء جلسات مناقشة عزل الرئيس دونالد ترامب.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من اندلاع احتجاجات قبيل تنصيب بايدن، بعد أيام من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس تزامنا مع جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب.
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