نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو ويونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مرسومًا رئاسيًا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وقال بيان صدر من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة -بحسب رويترز- إن السلطة الفلسطينية ستجري انتخابات تشريعية ورئاسية في 22 مايو و31 يونيو على الترتيب.

وأفادت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية، أنه بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو، وتليها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

يأتي ذلك في أعقاب استقبال الرئيس الفلسطيني لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة السلطة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات بما فيها مدينة القدس الشرقية.