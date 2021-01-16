بيان وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 – 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 لم يتم تحديده رسمياً، وأكدت الوزارة أن الشائعات المنتشرة في معظم منصات التواصل الاجتماعي، ما هي إلا محض تغير في المواعيد الرسمية، حيث أعلن البعض أن نتائج الشهادة السودانية برقم الجلوس سيكون يوم السبت الموافق 16 من يناير 2021، لكن الوزارة نفت ذلك عن طريق صفحتها الرسمية علي موقع facebook، وأكدت أنه فور صدور النتائج للشهادة الثانوية السودانية سيتم إخباركم بها، وسنرفق لكم الآن خدمة استخراج النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة السودانية 2020 – 2021

صرح مصدر مسؤول من الوزارة، أن النتائج أصبحت متاحة، وسيتم إعلان الموعد قريباً، وأكد أن سبب التأجيل هو الأحداث الحالية في كافة أنحاء البلاد، وأكد أن الخلافات الراهنة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم؛ بسبب قضية المناهج وعدم وجود وزير حالياً، هي أهم مسبب للتأخير، لإعلان نتائج الثانوية العامة السودانية في الخرطوم وكافة المحافظات بالسودان.

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن المناهج الدراسية الجديدة تم وقف العمل بها، إصراً لوجود أخطاء داخل محتواها، مما أدى لخلافات شديدة بسبب ذلك، واعترض عليها وزير التربية ’’محمد أمين’’، كما أعلن المصدر المسؤول عن هذه المعلومات، أن الوزير ما زال علي رأس عمله في وزارة التربية والتعليم السودانية، ويترقب الرد من الحكومة خلال الفترة الحالية علي الشكاوى المقدمة بسبب وقف العمل بالمناهج.

رابط استخراج نتائج الشهادة السودانية 2020

أكدت الوزارة، أن عمليات تصحيح أوراق طلاب وطالبات الثانوية في السودان قد انتهت، وتم العمل علي رصد الدرجات وتجهيز نسب النجاح والرسوب وغيرها من الخطوات الروتينية، وسيتم الاستعلام عنها قريباً، وإجراء استخراج النتيجة وفقاً للخطوات الآتية:

الخطوة الأولي: الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم بالسودان.

الخطوة الثانية: يجب اختيار استخراج النتائج للشهادة الثانوية.

الخطوة الثالثة: يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بكم.

الخطوة الرابعة: يتم الضغط علي استخراج.

أصبحتم بذلك قادرين، أن تقوموا بإجراء استخراج نتيجة الشهادة السودانية بالاسم، وعند إعلانها ستحصلوا علي درجاتكم بالكامل، ومن يريد المساعدة للحصول عليها فور صدورها يمكنه ترك رقم الجلوس الخاص به في تعليق.