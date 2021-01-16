تسجيل الدخول منصة مدرستي لبداية الفصل الدراسي الثاني التعليم عن بُعد 1442

بدأ الطلاب بإجراء تسجيل دخول منصة مدرستي الفصل الدراسي الثاني 1442، حرصاً منهم علي سرعة الاستجابة لقرارات وزارة التعليم السعودية، من أجل وجود تحديث المنصة منصتي مدرستي التعليمية، بهدف استمرار التعليم عن بُعد كما أعلن السيد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم خلال الساعات الماضية، وأكد أن بوابة المستقبل تستمر في التقديم لكافة المناهج، وتقوم قنوات عين التعليمية، والمنصة الإلكترونية ’’madrasati sa’’ بتقديم كافة الخدمات للجمهور.

منصة مدرستي الفصل الثاني

جاء ضمن قرارات وزير التعليم الجديدة، أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون كالأول عن طريق التعليم عن بعد حالياً، واستمرار تلقين طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، المناهج الدراسية في مختلف المراحل عن طريق المواقع الإلكترونية، وجاء بيان الوزارة الرسمي متضمناً أوامر وزير التعليم حمد آل الشيخ، متبعاً توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأهم هذه القرارات نرفقه.

استقبل أولياء الأمور والطلاب البيان السابق مساء يوم الأربعاء، الموافق 13 من يناير 2021، وبدأت عملية الاستعداد للفصل الثاني، الذي سينطلق صباح يوم الأحد 17 من يناير، وسنتعرف علي الخطة الدراسية والتقويم الدراسي كما سنرفقه لكم الآن.

التقويم الدراسي التعليم عن بعد 1442

وفرت وزارة التعليم السعودية، التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني، ونرفقه إليكم الآن، وتفصيلياً يقدم لنا هذا التقويم الدراسة علي هيئة 17 أسبوعاً، منهم 15 للفصول الدراسية، وأسبوعين للاختبارات النهائية بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

أتضح كذلك الخطة الدراسية للفصل الثاني وفق البيان السابق، وسيمكنكم إجراء تسجيل الدخول منصتي مدرستي وفق الخطوات التي نوفرها لكم الآن.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكن لكافة الطلاب إجراء تسجيل دخول منصتي مدرستى وفقاً للخطوات التالية:

يجب الدخول إلي رابط المنصة الإلكتروني.

يجب إجراء تسجيل الدخول مدرستي باستخدام بياناتك الشخصية ’’اسم المستخدم، كلمة المرور’’.

يجب أن لا تنسي إدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة، وبعدها الضغط علي دخول.

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الفصول للمراحل المختلفة.

أكدت وزارة التعليم السعودية، أن بداية الفصل الثاني تكون طبقاً للجدول المعلن سابقاً، وفور صدور أي تغيرات ستعلنها الوزارة علي الفور.