موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة في الدوري الانجليزي

لقاء تاريخي جديد يجمع بين الغريمين وكبار الكرة الانجليزية في مباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل اللقاء مكانة كبيرة بين عشاق كرة القدم في العالم وينتظره بشغف الملايين خصوصاً مع عودة الريدز ليفربول لمنصات التتويج وحصولهم علي الدوري العام الماضي بعد غياب 30 عام عن قلعة الانفيلد وتوهج الشياطين الحمر وصدارتهم للدوري الانجليزي بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف ليفربول الذي يسعى للصدارة وحصد نقاط المباراة كاملة للتساوي مع مانشيستر يونايتد والصدارة بفارق الأهداف.

موعد لقاء مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي

قي مباراة مصيرية بين مانشستر يونايتد وليفربول في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفليد وفى ظل غياب الجماهير الإنجليزية عن الحضور في المباريات بسبب انتشار جائحة كورونا وتحور الفيروس في إنجلترا يلتقى الفريقين في لقاء ناري يوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية عن موعد وتوقيت والقناة الناقلة للقاء مانشستر وليفربول في الدوري الانجليزي حيث سيتم نقله على بين سبورت 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكه المكرمة.

تفاصيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، يعتبر صراع على الصدارة من يحصد الثلاث نقاط يصبح في المقدمة أخفاقات ليفربول الأخيرة وخسارة الكثير من النقاط بتعادل أمام برايتون وخسارة مذلة أمام ساوثهمبتون ستكون دافع للتعويض في مباراة مان يونايتد، وفى الناحية الأخرى صحوة مانشيستر يونايتد وقفزة للمركز الأول وسلسلة انتصارات كبيرة بقيادة النجم الفرنسي بول بوجبا واكتمال صفوف الفريق بعكس ليفربول الذي يعاني من غيابات كثيرة سيكون دافع قوى أيضا للشياطين في الفوز على الغريم ليفربول.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021

يحظى الدوري الإنجليزي الممتاز بمتابعة الملايين حول العالم نظراً لقوة تلك البطولة الأقدم في العالم ونظراً لقوة المنافسة وتقارب مستويات الفرق الكبرى وتبادل الأدوار في الصدارة وحصد البطولات مما يجعل تلك المنافسات تتسم بالندية الشدية واللقاءات المثيرة ويحتل مانشستر يونايتد صدارة الترتيب بعد مرور 17 جولة برصيد 36 نقطة ويأتي خلفة الريدز ليفربول بـ 33 نقطة وثالثاً في الترتيب وبعدد مباراة واحدة اقل من المتصدر والوصيف يقبع مانشستر سيتى برصيد 32 نقطة وفى المركز الرابع ليستر سيتى بنفس الرصيد لكن بمباراة أكثر من مان سيتى ويأتي خامساً مفاجأة الموسم أيفرتون بنفس الرصيد 32 نقطة وبمستوى رائع مع المدرب انشيلوتى وبقيادة النجم الكولومبي خيمس رودريجز.