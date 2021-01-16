أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة المناضل السبتمبري حمود القائفي

الوهباني يعزي بوفاة المناضل السبتمبري حمود القائفيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري العميد حمود بن حميد القائفي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، حيث كان أحد ثوار ثورة 26 من سبتمبر ورجال الدولة الذين عملوا خلال مسيرة حياتهم بإخلاص وتفان، مؤكداً أن الوطن خسر برحيل الفقيد القائفي أحد الرموز القيادية والقبلية الوطنية.

وعبر الشيخ جابر الوهباني عن خالص العزاء وصادق المواساة للأستاذ يحيى حمود القائفي عـضو اللجنة الدائمة الرئيسية واخوانه وكافة آل القائفي بمديرية خارف محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.