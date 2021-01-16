بايدن : توفير لقاحات كورونا للأمريكيين أهم بنود خطة الـ100 يوم الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، خطة من خمس نقاط فى المائة يوم الأولى من حكمه، مشيرا إلى أن أن توفير لقاحات كورونا للأمريكيين سيكون هو أهم بنود خطته، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأكد بايدن، أن الحرس الوطنى الأمريكى سوف يكون له دور فى عملية توزيع اللقاحات، لافتة إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات ضد كورونا بعدالة بين مختلف الولايات والعرقيات. وتابع بايدن، أن سيتم إقامة مائة مركز على مستوى الدولة الأمريكية لتوفير اللقاحات ضد كورونا، مؤكدا على ضرورة وحدة الصف الأمريكى تجاه الوضع السياسى وكورونا.

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