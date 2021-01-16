علاقة مشبوهة مع روسيا.. السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا جديدا مع ساركوزي

أعلنت النيابة المالية الفرنسية (PNF) اليوم الجمعة عن إطلاق تحقيق جديد مع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية شبهات بتورطه في "المتاجرة بالنفوذ".

وأكدت النيابة لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" أن التحقيق الجديد يتعلق بأنشطة استشارية مارسها ساركوزي في روسيا.

وسبق أن أفاد موقع Mediapart الإخباري بأن التحقيق يتركز على دفع شركة الائتمان الروسية Reso-Garantia ثلاثة ملايين يورو إلى الرئيس الأسبق الذي كان يتولى منصب مستشار فيها.

ومن المقرر أن يبت القضاء الفرنسي في أول مارس القادم بالحكم في محاكمة أخرى يواجه فيها ساركوزي عقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات بتهم فساد.

ووجهت إلى الرئيس الأسبق الذي كان يقود البلاد خلال فترة بين 2007 و2012 اتهامات بتلقي تمويل بقيمة ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والتلاعب بأموال حملته الانتخابية الثانية عام 2012.

ووجه الإدعاء العام الفرنسي، في ديسمبر الماضي، اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ للرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، مطالبًا بالحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

وبحسب قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، فإن المحاكمة في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية بدأت في نهاية نوفمبر الماضي، ومن بين المتهمين في تلك القضية تييري إرزوج، محامي ساركوزي، والمسؤول الرفيع السابق في محكمة النقض جيلبرت أزيبرت.

وطالب مكتب المدعي العام الفرنسي بتطبيق نفس العقوبة على المتهمين الآخرين ومدتها 4 سنوات.

ووفقًا للتحقيقات، فإن ساركوزي عرض على أزيبرت من خلال محاميه، المساعدة في الحصول على منصب في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق آخر يتعلق بقضية التمويل غير القانوني لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 من قبل وريثة شركة "لوريال" الفرنسية، ليليان بيتينكور.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه في إطار التحقيقات حول تمويل حملة ساركوزي الانتخابية بدأ المحققون يتنصتون على مكالمات ساركوزي الهاتفية في سبتمبر عام 2013.

وفي عام 2014 توصل المحققون إلى أن ساركوزي تحدث مع محاميه عبر الهاتف باستخدام اسماء مستعارة، فيما نفى ساركوزي جميع الاتهامات الموجهة إليه.