سوريا تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 12850 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 12850.

وأشارت الصحة السورية في بيان له منذ قليل أنه تم رصد تعافي 76 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6405 حالة.

كما سجلت الصحة السورية وفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 817.

فيما توزعت الإصابات مابين 26 في اللاذقية و 25في حلب و23 في دمشق و10 في السويداء و6 في حمص.