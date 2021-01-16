طرق لتطويل الشعر في أسبوع واحد فقط بمكونات و ماسكات طبيعية، أن الشعر الطويل و الكثيف من أحد أسباب المهمة لجمال المرأة وجاذبيتها، فكلما زاد شعر المرأة طولا زادت جمالا و جاذبيه وثقة في نفسها، ويعاني الكثير في تطويل الشعر و يأخذ منهم السنين و السنين و مع الوقت يتعرض إلي مشاكل كثيرة تعمل على ظهوره بشكل غير صحي ومقصف وضعيف ومن هذه المشكلات هيشان الشعر، أو تساقطه،أو بهتانه ، أو ظهور القشرة في فروة الرأس، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم العديد من طرق لتطويل الشعر في أسبوع واحد فقط بمكونات و ماسكات طبيعية

طرق تطويل الشعر في أسبوع واحد فقط

طرق لتطويل الشعر في أسبوع واحد، لكي تحصلي علي شعر طويل لكي بعض من العادات والطرق الطبيعية التي يجب اتباعها للحصول على النتائج المطلوبة في أسبوع واحد فقط وهي:

شرب الماء دائما:- فالمياه مفيدة للجسم و للبشرة و أيضا الشعر ومن العادات الصحية شرب الماء بانتظام، وللحصول على شعر طويل في أسبوع عليك أن تشربي من 10 إلى 15 كوب ماء يوميا. الطعام الصحي و المفيد :- تعد الفواكه والخضار من الأطعمة الصحية التي تعمل على زيادة طول الشعر، يحتاج نمو الشعر إلى طعام صحي لكي ينمو بانتظام و بشكل صحي.

3- العناية الجيدة بالشعر:- للحصول على نمو طويل للشعر يجب عليك معرفة نوع شعرك من اختبار كثافه، والعناية به جيدا واستخدام نوع شامبو مناسب لنوع شعرك

4- تجنب استخدام مجففات الشعر أو تعرضه للحرارة:- فعندما يتعرض الشعر لدرجات حرارة عالية لوقت طويل مثل استخدام المجففات و مكواه فإن الشعر يتعرض للتقصف والجفاف و الهيشان.

5- الزيوت الدافئة للشعر:- لأفضل عناية بالشعر فضعي علي فروة شعرك الزيوت الدافئة تعمل علي تنشيط الدورة الدموية ويعمل على زيادة طوله ومنحه اللمعان والقوة.

ماسكات طبيعية لتطويل الشعر

تساعد الماسكات الطبيعية على تعزيز نمو الشعر وترطيبه و زيادة كثافته و طوله، وإعطائه اللمعة والحيوية المطلوبة، وتعمل على إطالة الشعر في وقت قصير، وسوف نعرض لكم أهم الماسكات الطبيعية التي تعمل على نمو الشعر خلال أسبوع فقط:

ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع وزيت الحلبة:-

يتم مزج ملعقة كبيرة من زيت الخروع، مع حبة افوكادو مطحونة، بالإضافة إلى 2 ملعقة كبيرة من زيت الجرجير، ونصف ملعقة صغيرة من زيت الحلبة، ثم يدفئ على النار قليلا تفرد هذه المكونات على فروة الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ.

ماسك الألوفيرا وزيت الزيتون:-

يتم مزج ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويتم فرد هذا المزيج على الشعر لمدة 40 دقيقة، ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ.