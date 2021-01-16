بعد اتفاق التطبيع.. ترامب يمنح ملك المغرب أعلى وسام في أمريكا

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب منح العاهل المغربي محمد السادس، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وذلك إثر جهوده في توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وقال البيت الأبيض في بيان له: "رؤية وشجاعة الملك محمد السادس وقراره باستئناف العلاقات مع إسرائيل أعاد تشكيل المشهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل إيجابي".
وكانت وكالة "رويترز" قالت أمس، إن ترامب تلقى بدوره أرفع وسام من المغرب، بعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي سفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة لترامب "وسام محمد"، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول هدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
كما تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر.
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