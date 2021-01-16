وزير إسرائيلي يطالب بمنع الفلسطينيين من البناء في الضفة الغربية

طالب وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنجبي، مساء الجمعة، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بعدم المصادقة على بناء أي مشاريع فلسطينية في المنطقة المصنفة ج، دون أخذ موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

ونقلت قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية عن الوزير قوله: "السماح للفلسطينيين ببناء منازل في مناطق قرب مدينة القدس، ينعكس بشكل سلبي على المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية في المنطقة ج".

وزعم الوزير الإسرائيلي ،أن السلطة الفلسطينية تابعة سياسة معينة تقضي بتعزيز البناء في منطقة ج من أجل زعزعة السيطرة الإسرائيلية عليها، مشيرا إلى أن السلطة تنظم وتوسع البناء في تلك المنطقة.

جاء ذلك بعد موافقة وزارة الأمن الإسرائيلية على بناء عدد من المشاريع الفلسطينية في الضفة الغربية، تتمثل في توسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما في محيط مدينة القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم.

ومنطقة ج هي أحد مناطق الضفة الغربية المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو الثانية. حيث تشكل المنطقة حوالي 61% من أراضي الضفة الغربية.

وتعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين في المنطقة، ولكن إسرائيل لها السيطرة الأمنية والإدارية.