ارتفاع ضحايا زلزال سولاوسى فى إندونيسيا إلى 42 قتيلا وإصابة المئات

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التى ضربت جزيرة سولاوسى إلى 42 قتيلا وإصابة المئات وحصار العشرات تحت الأنقاض، محذرة من هزات ارتدادية و"تسونامى"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وفر آلاف السكان المذعورين من منازلهم ولاذوا بالمرتفعات فى أعقاب الهزة التى بلغت شدتها 6.2 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرقى بلدة ماجينى وعمق 10 كيلومترات تحت الأرض، منتصف ليلة أمس الخميس، ملحقة أضرارا بأكثر من 300 منزل وفندقين، وغيرها من المبانى. ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية، لكن رئيسة هيئة الأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتى قالت فى مؤتمر صحفي، إن "هزات ارتدادية قد تعقب الهزة الأولى مما قد يحدث التسونامى". وتقع إندونيسيا فى منطقة نشاط زلزالى تسمى "حزام النار" فى المحيط الهادئ وتتعرض بانتظام لهزات أرضية.

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