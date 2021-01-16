البيت الأبيض : ترامب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سبوتنيك"، قال البيت الأبيض، فى بيان، إن "قرار العاهل المغربى استئناف العلاقات مع إسرائيل أعاد تشكيل المشهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابى البيت الأبيض".

وأضاف البيان: "العاهل المغربى عمل لأكثر من عقدين على تعزيز الشراكة العميقة والدائمة مع الولايات المتحدة فى جميع المجالات".