البيت الأبيض : ترامب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

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جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سبوتنيك"، قال البيت الأبيض، فى بيان، إن "قرار العاهل المغربى استئناف العلاقات مع إسرائيل أعاد تشكيل المشهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابى البيت الأبيض".
وأضاف البيان: "العاهل المغربى عمل لأكثر من عقدين على تعزيز الشراكة العميقة والدائمة مع الولايات المتحدة فى جميع المجالات".
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