ألمانيا تسلم روسيا ملف استجواب نافالني

سلمت وزارة العدل الفدرالية الألمانية روسيا بروتوكولات استجواب المعارض الروسي ألكسي نافالني من قبل مكتب المدعي العام في برلين، دون تقديم أي معلومات طبية عنه.
ونقلت وكالة "دويتشه فيله" الألمانية عن ممثل وزارة العدل، أنه "تم الرد على 4 استفسارات رسمية روسية بشأن نافالني".
وقال ممثل الوزارة: "تنطلق الحكومة الفدرالية من افتراض أن الحكومة الروسية ستتخذ الآن على الفور جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في قضية نافالني.. يجب التحقيق في هذه الجريمة في روسيا".
وأضاف: "ألمانيا قدمت إجابات على جميع استفسارات روسيا التي وجهت لها في أغسطس وسبتمبر 2020".
وطلبت روسيا مرارا البيانات والأدلة الخاصة بقضية تسمم نافالني وحذرت ألمانيا من مسؤولية التشهير في قضية المعارض الروسي.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل الألمانية إلى أن مكتب المدعي العام في برلين استجوب نافالني باعتباره "ضحية"، وأن "البيانات المتعلقة بوضعه الصحي، وفقا للمعايير القانونية الألمانية، تخضع لحماية صارمة".
وأعلن نافالني في وقت سابق عزمه على العودة إلى روسيا في الـ17 من يناير الجاري.
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