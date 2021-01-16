وزير الصحة الأمريكى يعلن عدم وجود مخزون احتياطى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف آزار فى تصريح لشبكة "إن بى سى نيوز": "نحن واثقون من أنه سيكون هناك ما يكفى لتوفير جرعة ثانية من اللقاح للناس".

وصرح الوزير بأنه واثق من أن الإنتاج المستمر سيكون قادرا على تلبية احتياجات الجرعات الثانية من اللقاح.