عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران.. منع طهران من الحصول على 15 نوعا من المعادن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، منع إيران من الحصول على 15 نوع من المعادن عبر فرض عقوبات على كل من يورد لها أي من هذه المعادن.
وكانت الخارجية الأمريكية فرضت أمس حزمة عقوبات جديدة على إيران، خاصة بقطاعي المعادن والأسلحة التقليدية.
وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترامب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.
خلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إدارة ترامب ضغوطها على إيران، رغم أنها في أواخر ولايتها.
وفي الأيام الماضية، أعلنت واشنطن سلسلة عقوبات على قادة ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، الموالية لإيران، كما أعلنت عقوبات أخرى على 16 كيانا.
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