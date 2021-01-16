"كورونا المتحور" يهدد الولايات المتحدة.. ورصد موعد التفشي

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الجمعة، أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، قد تصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة بحلول شهر مارس.

وأكدت "سي دي سي" أن البلاد شهدت حتى الآن، تسجيل 76 حالة إصابة بالفيروس المتحور المعروف باسم " B.1.1.7"، في 10 ولايات، لكن نماذج بحثية تتوقع أن يشهد "نموا سريعا" خلال الأشهر المقبلة، ما سيزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية الأميركي.

وقال مايكل جوهانسون، وهو أحد مؤلفي دراسة عن السلالة البريطانية من الفيروس، في المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: "نحن قلقون جدا بشأن هذا المتحور".

ويأتي التقرير في وقت تسجل الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة يوميا، وكان الخميس هو اليوم الثالث على التوالي الذي توفي فيه أكثر من 3 آلاف شخص بسبب كوفيد-19، بإجمالي 3957 شخصا يوميا، كما تكتظ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بمرضى كورونا.

وقال مؤلفو الدراسة، إن لا دليل حتى الآن على أن الفيروس المتحور قد يجعل الناس أكثر مرضا، لكن الانتشار السريع سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الإصابات بشكل عام، "ما سيؤدي إلى تفاقم العبء على نظام الرعاية الصحية المنهك أصلا، وقد يسفر عن المزيد من الوفيات".

وأضافت المراكز الأميركية أن الانتشار السريع لعدوى الفيروس المتحور، يعني أن على الولايات المتحدة مضاعفة استراتيجيات احتواء الجائحة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إضافة إلى زيادة معدلات التطعيم.

وقال جوهانسون: "نعلم أن بإمكاننا التصرف بشكل حاسم الآن، ويمكننا أن نتجاوز الأمر، وأن نساعد فعلا في منع موجة أخرى قادمة في الربيع".