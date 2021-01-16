انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف عسكرية للنساء 1442..رابط وطريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات عبر أبشر توظيف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عبر موقع أبشر توظيف التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 على رتبة جندي ضمن الوظائف العسكرية المتاحة، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن استقبال طلبات التوظيف من خلال أبشر للتوظيف وذلك لمن تستوفي الشروط والمعايير المحددة، ولابد أن يؤخذ في الإعتبار أنه لا يتم النظر إلى أي طلب غير متطابق في البيانات، ولذلك على كل الراغبات في التقديم على وظائف مكافحة المخدرات كتابة المعلومات بكل عناية ومصداقية نظراً لإتمام عملية تطابق البيانات التي تتم بعد التقديم، من أجل ضمان الترشيح المبدئي والنهائي بإذن الله.

شروط وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء

تخضع وظائف مكافحة المخدرات لمعايير وضوابط وزارة الداخلية وهي على النحو التالي:-

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى كل من نشأت مع والدها أثناء تأدية خدمته للبلاد خارج المملكة.

على المتقدمة أن تكون حسنة السير والسلوك والسمعة بمعنى أنها لم يكن لديها أي حكم قد صدر ضدها من قبل في أي جريمة إن كانت.

ألا تكون سبق لها التعيين في أي وظيفة حكومية أو تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو فصلت منها.

لا تكون متزوجة من أجنبي (غير سعودي).

لابد أن يكون لدى المتقدمة بطاقة هوية مستقلة لها سارية المفعول عند تقديم الطلب.

يجب أن تكون المتقدمة لائقة بدنياً وطبياً والطول يتناسب مع الوزن.

لابد من اجتياز جميع اختبارات القبول التي تجرى من قبل المختصين.

المؤهل العلمي شهادة الثانوية العامة ويفضل من لديها مؤهل أعلى، ولابد من إحضار أصل الشهادات أثناء المقابلة ورفعها من ضمن الوثائق المطلوبة.

لابد من مصادقة شهادة المؤهل العلمي والفني من جهة الاختصاص.

في هذا السياق أعلنت النيابة العامة عن وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بمؤهلات تبدأ من الدبلوم على المرتبة الثامنة وتفاصيل التقديم عليها عبر رابط جدارة التوظيف الحكومي.

مواعيد ورابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء

بعد قراءة الشروط جيداً، على كل المتقدمات الدخول عبر رابط بوابة أبشر توظيف 1442.

وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 4-6-1442هـ من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 8-6-1442هـ الساعة العاشرة صباحاً.

طريقة طباعة نموذج موعد المراجعة لوظائف مكافحة المخدرات للنساء

الدخول على موقع أبشر للتوظيف عبر الرابط السابق أعلى.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية.

يليها تاريخ الميلاد (هجري).

ثم تحديد نوع الجنس ذكر أم أٌنثى، والحالة الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية الوطنية للوالد.

تحديد الوظيفة المراد الاستعلام عنها.

ثم طباعة نموذج موعد المراجعة ليكون مع الأوراق المطلوبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة/