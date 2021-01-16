رابط نظام فارس ١٤٤٢ خطوات الاستعلام عن تعريف راتب من نظام فارس

خطوات الاستعلام عن تعريف راتب من نظام فارس، أصبح الأن من السهل الممتنع الحصول أو الاستعلام عن أي خدمة أو معاملة داخل المملكة العربية السعودية، والسبب المحوري في ذلك هو مُواكبة المملكة العربية السعودية المجال التكنولوجي المتطور، حيثُ أصبح التكنولوجيا والإنترنت يغزو العالم بأكمله، وهنا نجد دور نظام فارس فهو رابط إلكتروني يقدم العديد من الخدمات للعاملين بالمنظومة التعليمية، فهو يُعد حلقة وصل بين العاملين بالمنظومة وبين الإدارة التعليمية من أهم تلك الخدمات هو استخراج تعريف راتب من نظام فارس وهذا ما يَكثر البحث عليه في تلك الفترة من قبل معلمي المنظومة التعليمية.

الدخول على الرابط الرسمي لنظام فارس

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور

اختيار أيقونة خدمة الموظف الذاتية

اختيار أيقونة الرواتب والبدلات

الضغط على خانة تعريف الراتب بعد اختيار نوع التعريف وهو(شهادة تعريف بإجمالي الراتب)

الضغط على خانة تحميل تعريف راتب.

خطوات استخراج تعريف راتب من نظام فارسنظام فارس وخدماته

تنوعت خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية فهي تتعلق بالموارد البشرية كما أنه يُقدم ويُتمم تلك الخدمات بطريقة سهلة وسَلسة، حيثُ سمح للموظف أو الإداري أو المعلم إجراء معظم معاملاتِه إلكترونياً أي بشكل آلي دون الرجوع إلى الإدارة، فمن الممكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن رواتب موظفي العملية التعليمية أو الاستعلام عن دورات تدريبية أو تبلغ عن إجازة أو إلغاء إجازة أو تقديم طلب تقاعد أو الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية أو الحصول على الترقيات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تخص الهيئة التعليمية داخل المملكة.

الولوج علي الموقع الرسمي الخاص للنظام فارس

اختيار الخدمة الذاتية

اختيار خانة إنشاء حساب جديد

تعبئة كافة المعلومات المراد تعبئتها

إدخال رمز التحقق

الضغط على sumbit أو إرسال

ستصل رسالة SMS عبر رقم الجوال الخاص بك بكود التفعيل

ثم تقوم بإدخال كود التفعيل في المكان المخصص له

ثم القيام بإنشاء كلمة سر خاص بك.

كيفية التسجيل في نظام فارس الجديد؟الدعم الفني لنظام فارس

ولقد خُصصَ رقم تابع لنظام فارس يَسمح من خِلاله جميع مستخدمي نظام فارس تقديم شكوى ما أو الاستفسار عن أمراً ما وهو 19996 الرقم الخاص بالدعم الفني للنظام فارس، وهذا الرقم يعمل على مدار اليوم الكامل.