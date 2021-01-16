إيداع المساعدات المقطوعة بأسم المستفيد متوقف تحت دراسة وزارة الموارد البشرية

إيداع المساعدات المقطوعة بأسم المستفيد حيث يتم أختيار كل أسم مستفاد منها طبقاً لمعايير وضوابط الموافقة عليها والتي قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية حيث تقوم وزارة العمل بدراسة كافة الحالات ويتم أختيار كل مستفيد من دعم المساعدات المقطوعة عن تطبيق الشروط والاحكام اللازمة والمعلن عنها بالوزارة وتقوم الحكومة السعودية يصرفها لكل الأسر الفقيرة ومعدومة الدخل لمساعدتهم على أعباء الحياة في الوقت الراهن ويختلف مبلغ صرف المساعدات المقطوعة من أسرة لأخرى على حسب عدد أفراد كل أسرة في المملكة بحد أقصى لصرفها 30000 ريال سعودي ويمكن معرفة أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة داخل أراضي السعودية وذلك يتم عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة

شروط صرف المساعدات المقطوعة بأسم المستفيد منها داخل أراضي السعودية

تم تحديد تلك الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لكم اليوم من خلال موقع ثقفني على أهم شروط صرف المساعدات المقطوعة كما يلي بالتفصيل

يجب أن يكون المتقدم لمقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية من السكان الأصليين لها

لا يقل عمر المتقدم لصرف المساعدات المقطوعة عن 35 عام

تصرف المساعدات المقطوعة للمطلقات والأرامل ومن مات لهم الأب والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الشهري بحيث لا يزيد الدخل الشهري عن 2 ألف ريال سعودي

يلتزم المتقدم في المساعدات المقطوعة بأن يكون مقيم داخل أراضي السعودية أقامة دائمة على الأقل سنة كاملة ولم يسبق له السفر خلال 90 يوم عند التقديم

لا يستطيع التقديم في مقطوعة الضمان الاجتماعي كل من يمتلك عقارات أو يمتلك سجل تجاري

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني يتم اولاً بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة

ثم الضغط على طلب الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني لعام ١٤٤٢

عند فتح طلب الاستعلام يتم كتابة رقم السجل المدني وكافة البيانات والمعلومات المطلوبة

التأكيد برمز التحقق من خلال المستعلم عن المساعدات المقطوعة

عند الانتهاء والضغط على الاستعلام يظهر أخر أخبار المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي في السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً وعند ظهور أي أخبار عن موعد صرف المساعدات المقطوعة أو أسماء المستفيدين منها يتم عرضها في موقع الوزارة بالسعودية

رابط الاستعلام عن إيداع المساعدات المقطوعة برقم السجل داخل أراضي السعودية