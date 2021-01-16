الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثى طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضى السعودية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "الخارجية" الكويتية - فى بيان، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، يشكل تحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، وتقويضا للجهود التى يبذلها المجتمع الدولى لإنهاء الصراع فى اليمن، الأمر الذى يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي؛ لوضع حد لتلك الاعتداءات.

وأكدت تضامن الكويت التام مع السعودية، وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.