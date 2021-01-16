أمريكا توسع حظر حمل الأسلحة للقادمين لحفل تنصيب بايدن

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن شركات الطيران الأمريكية وسعت حظر حمل الأسلحة للقادمين إلى واشنطن قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

يأتي هذا في وقت قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه ملتزم "بانتقال منظم وتنصيب آمن"، وفقًا لتصريحات أدلى بها في أعلى جلسة إحاطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، الخميس.

وأضاف بنس: "لقد عشنا جميعًا في ذلك اليوم من 6 يناير وكما أوضح الرئيس نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن"، مؤكدا أن الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك.

في حين قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي، إن المحققين حددوا أكثر من 200 مشتبه بهم في أعمال الشغب في مبنى الكونجرس.