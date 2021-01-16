"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونجرس يوم تنصيب بايدن

ذكر موقع (فيسبوك) أنه سيقوم بحظر كل الإعلانات عن تنظيم فعاليات في واشنطن العاصمة بالقرب من مبنى الكونجرس والبيت الأبيض، خلال يوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن ذلك يأتي وسط إجراءات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمريكية؛ لتأمين حفل التنصيب.

وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر أثناء يوم التنصيب، وتخشى السلطات من تكرار سيناريو اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير، من قبل متظاهرين مناصرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب مسؤولو الدفاع في واشنطن من حكام الولايات إرسال مزيد من قوات الحرس الوطني؛ لتأمين العاصمة أثناء التنصيب.

ومن المتوقع أن تجري بعض فعاليات التنصيب بشكل افتراضي، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الكونجرس قد صادق على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد أن أخلت الشرطة المبنى من المتظاهرين.

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