وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن حصيلة ضحايا كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء وصلت إلى 208 آلاف و133 حالة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 66 ألفا و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8 ملايين و390 ألفا و341 حالة.
يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني في الوفيات بعد الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بكورونا لليوم الرابع على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.