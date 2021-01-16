البيت الأبيض: وفيات كورونا بالولايات المتحدة تصل إلى نصف مليون حالة خلال شهر

أعلن رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن توقعه بوصول عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى نصف مليون وفاة خلال الشهر المقبل.
وقال كلين، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، إنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن الأربعاء المقبل.
ووفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 390 ألف حالة وفاة حتى الآن.
فيما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تتوفر على مخزون احتياطي من لقاحات فيروس كورونا.
وأضاف عازار في تصريحات نقلتها شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية: "نثق في أن عمليات الإنتاج المستمرة ستلبي احتياجاتنا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".
وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قال خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، إن الولايات المتحدة فشلت فشلا ذريعا في عملية توزيع لقاح كورونا على الأفراد.
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