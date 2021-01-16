شاهد.. انفجار ضخم يهز لبنان

شهدت منطقة القصر الحدودية بلبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، انفجارًا هائلا في محطة وقود هز أرجاء المنطقة.



وأبان بث مقطع الفيديو عن الحادث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدا لألسنة النيران في المحطة، حيث تسببت في هلع وفزع بين أبناء المنطقة.



وبحسب موقع "لبنان 24"، فقد تم استدعاء سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي حضرت على الفور إلى مكان الحادث من أجل إخماد الحريق ونقل المصابين.



وكان شهر ديسمبر شهد إقدام مجموعة من الشباب في منطقة المنية بلبنان على إحراق مخيم للاجئين السوريين، ما أدى لاشتعال النيران فيه بالكامل.

وجاء الحادث بعد خلاف في المنطقة بين عدد من اللاجئين السوريين وشبان لبنانيين، حيث تطور الإشكال إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين ما أدى لسقوط جرحى.