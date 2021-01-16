رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 إعلان نتائج الثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

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يبحث العديد من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية في السودان، عن رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020، والتي من المنتظر إعلانها خلال الساعات القادمة، عقب اعتماد السيد رئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك” للنتائج، وتحديد موعد لتنظيم مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة من حيث نسبة النجاح وأسماء الأوائل، فقد تضاربت أخبار ظهور النتيجة بين إعلانها السبت 16 يناير 2020، وتأخر إعلانها بسبب الخلافات الدائرة في وزارة التربية والتعليم حول المناهج، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” متواجدون معكم لنضع بين أيديكم الرابط المباشر لمعرفة النتيجة وقت ظهورها.رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 نتيجة الشهادة الثانوية السودانية
من أهم الشهادات في حياة الطالب السوداني، فعليها يتحدد مستقبلة التعليمي ودخوله للمرحلة الجامعية، فهناك حالة من القلق تنتاب البيوت السودانية عقب الانتهاء من الامتحانات، للتعرف على النتيجة ونسب النجاح نظراً لما شهدته الامتحانات من إجراءات بسبب فيروس كورونا، وقد تمت الامتحانات دون شكوي وعملت الوزارة على متابعة لجان التصحيح ورصد الدرجات لكي يتم العمل بكل جدية ونزاهة، وبالفعل انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجاري تجهيز النتيجة للإعلان.وزارة التربية والتعليم السودانية
تبزل وزارة التربية والتعليم السودانية مجهوداً كبيراً لتوفير النتائج لجميع الطلاب إلكترونياً، لتواكب الوضع الراهن من اتجاه غالبية الدول نحو التعليم الإلكتروني عن بُعد، نظراً لما ألم بالعالم من انتشار فيروس كوفيد 19 وزيادة أعداد المصابين والوفيات، فكان حرص الوزارة على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في عدم الاختلاط، وقد وفرت الوزارة الرابط الإلكتروني للنتائج حتي لا يحتاج الطلاب وأولياء أمورهم للذهاب للمدارس واستخراج النتيجة.
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يبحث العديد من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية في السودان، عن رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020، والتي من المنتظر إعلانها خلال الساعات القادمة، عقب اعتماد السيد رئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك” للنتائج، وتحديد موعد لتنظيم مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة من حيث نسبة النجاح وأسماء الأوائل، فقد تضاربت أخبار ظهور النتيجة بين إعلانها السبت 16 يناير 2020، وتأخر إعلانها بسبب الخلافات الدائرة في وزارة التربية والتعليم حول المناهج، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” متواجدون معكم لنضع بين أيديكم الرابط المباشر لمعرفة النتيجة وقت ظهورها.رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 نتيجة الشهادة الثانوية السودانية
من أهم الشهادات في حياة الطالب السوداني، فعليها يتحدد مستقبلة التعليمي ودخوله للمرحلة الجامعية، فهناك حالة من القلق تنتاب البيوت السودانية عقب الانتهاء من الامتحانات، للتعرف على النتيجة ونسب النجاح نظراً لما شهدته الامتحانات من إجراءات بسبب فيروس كورونا، وقد تمت الامتحانات دون شكوي وعملت الوزارة على متابعة لجان التصحيح ورصد الدرجات لكي يتم العمل بكل جدية ونزاهة، وبالفعل انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجاري تجهيز النتيجة للإعلان.وزارة التربية والتعليم السودانية
تبزل وزارة التربية والتعليم السودانية مجهوداً كبيراً لتوفير النتائج لجميع الطلاب إلكترونياً، لتواكب الوضع الراهن من اتجاه غالبية الدول نحو التعليم الإلكتروني عن بُعد، نظراً لما ألم بالعالم من انتشار فيروس كوفيد 19 وزيادة أعداد المصابين والوفيات، فكان حرص الوزارة على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في عدم الاختلاط، وقد وفرت الوزارة الرابط الإلكتروني للنتائج حتي لا يحتاج الطلاب وأولياء أمورهم للذهاب للمدارس واستخراج النتيجة.
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