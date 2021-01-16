عاجل.. زلزال قوى يضرب محافظة هرمزكان جنوب إيران

ووفقًا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أوضح تقرير مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية، أن الزلزال وقع، الليلة الماضية، على عمق 19 كيلو مترا من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطى العرض الشمالى 26.67 والطول الشرقى 55.21 درجة.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، لم ترد أى تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.
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