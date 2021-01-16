إغلاق معالم شهيرة فى واشنطن قبل تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - واصلت العاصمة الأمريكية تعزيز إجراءاتها الأمنية، أمس الجمعة، حيث أغلقت واشنطن منافذ دخول المعالم الشهيرة، وأقامت نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة، استعدادًا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير الجارى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطنى فى العاصمة إلى 25 ألفًا.

وأعلنت هيئة المتنزهات الوطنية، أمس الجمعة، إغلاق منطقة "ناشيونال مول" والمعالم الأمريكية الشهيرة فى واشنطن حتى 21 يناير الجارى على الأقل.

وفى تصريحات للصحفيين، قال ماثيو ميلر، مدير المكتب الميدانى لجهاز الخدمة السرية فى واشنطن: "لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التى شهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضى".

ودائما ما تشهد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية، إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم 6 يناير، فى محاولة لمنع التصديق النهائى على فوز بايدن.