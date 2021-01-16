الصين: تفشي كورونا الأخير في البلاد ناتج عن إصابات واردة من الخارج

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم السبت، أن تفشي وباء COVID-19 الأخير في البر الرئيسي الصيني، ناجم عن حالة مستوردة، وليس محليا.
ونقلت قناة CCTV، عن وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياووي قوله خلال اجتماع حكومي إن مجموعات من حالات تفشي كورونا في الصين في مقاطعاتها الشمالية مثل هوبي ولياونينغ وهيلونغجيانغ، وكذلك العاصمة بكين منذ ديسمبر الماضي، نتجت عن حالات وافدة من الخارج.
وكشفت بيانات رسمية أمس الجمعة أن الصين سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال ما يربو على عشرة أشهر بسبب تفش شديد للفيروس في شمال شرقي البلاد.
وتأتي زيادة الإصابات في الصين فيما يخضع فريق محققين من منظمة الصحة العالمية لحجر صحي في مدينة ووهان التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية 2019.
ويحقق هذا الفريق في منشأ الجائحة التي أودت بحياة نحو مليوني شخص على مستوى العالم.
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