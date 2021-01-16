بقيمة مليار درهم.. شرطة أبوظبي تعلن عن ضبط مخدرات خلال 3 أشهر

كشفت شرطة أبوظبي عن حجم الضبطيات الخاصة بالمواد المخدرة في الربع الأخير من العام 2020، مشيرة إلى أن ذلك كله تم وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي وإعداد خطط أمنية للإطاحة بالشبكة وضبط جميع كميات المواد المخدرة بحوزتهم.
وأفادت شرطة أبوظبي في بيان لها بأنه تبين وجود شركاء رئيسيين لهم متواجدين داخل الدولة وتصدر لهم التعليمات من الخارج.
وبينت شرطة أبوظبي أن حجم المضبوطات بلغ طنًا و41 كيلو جرامًا من المواد المخدرة من بينها سائل الكريستال المذاب تقارب قيمتها السوقية المليار درهم.
كما ألقت شرطة ابوظبي القبض على 22 متهمًا من جنسيات مختلفة ضمن عصابات دولية للاتجار بالمواد المخدرة، بجانب الكشف عن 8 متهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
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