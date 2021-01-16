إصابة مسئول أمني كبير في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

أصيب مسئول كبير في الأمن الأفغاني وقتل عدد من مرافقيه في أنفجار عبوة ناسفة، اليوم السبت.



وأفادت وسائل إعلام بأن نائب مدير أمن العاصمة الأفغانية كابول، أصيب وقتل اثنان من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة.



ولا تزال أصداء الانفجار الذي تعرض له مركز تحفيظ قرآن في أفغانستان مؤخرا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية آنذاك عن انفجار ضخم وقع في تجمع ديني بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وأضافت أنه ربما يكون هناك أطفال بين الضحايا.

وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المعلومات تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.