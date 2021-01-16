بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.. زلزال قوي يضرب جنوب إيران

رصدت محطات الشبكة الوطنية بدولة الإمارات وقوع زلزال اليوم، السبت، بجنوب إيران دون التأثير على الدولة الإماراتية.
وأفادت الشبكة الوطنية الإماراتية بأن قوة الزلزال على مقياس ريختر بلغت 5.7 درجات في تمام الساعة 01:31 بعد منتصف الليل بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وأشارت الشبكة الإماراتية إلى أن الهزة محسوسة كانت بشكل خفيف في المنطقة.
وكان التليفزيون الإيراني السبت، قد أعلن عن زلزال ضرب مدينة كنك التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي، شعر به بعض الأهالي في شمال دولة الإمارات لا سيما في إمارتي عجمان ورأس الخيمة.
وأضاف التليفزيون الإيراني في تقرير له إن الزلزال كان بعمق 19 كيلو مترا.
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