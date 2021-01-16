ضمن 60 طالبا.. البحرين تحصد المركز الأول والثالث فى الخط العربي على مستوى الخليج

حققت مملكة البحرين نتائج متميزة في مسابقة الخط العربي التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، حيث فاز الطالب علي حسين المحرقي من مدرسة السنابس الابتدائية للبنين بالمركز الأول عن المرحلة الابتدائية، والطالب محمد إسحاق من مدرسة الرفاع الإعدادية للبنين بالمركز الثالث عن المرحلة الإعدادية، ضمن ٦٠ طالبًا وطالبة مشاركين من مختلف دول الخليج العربي.

كما شارك في هذه المسابقة خمسة من طلبة مدارس البحرين، بإشراف إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، ممثلة بقسم الأنشطة الثقافية، الذي قام بإعداد الطلبة وتهيئتهم على يد الاختصاصين المعنيين، لمجمل الفعاليات التي تم تنفيذها من خلال برامج الاتصال المرئي، وحظيت بمشاركة فاعلة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة الأيام.

وتأتي هذه المسابقة في إطار الأنشطة والبرامج الثقافية والاعلامية التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتهدف إلى تنمية الاعتزاز بالخط العربي كأحد جوانب الهوية العربية، وإبراز جمالياته الفنية وماضيه العريق، والحفاظ على أصوله وتقنيات كتابته، بما يسهم في رفع الذائقة الفنية لدى الطلبة والطالبات.