اعتبارا من الغد.. قرار إماراتي جديد بشأن الدراسة

أصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، قرارا جديدا بشأن العملية التعليمية في مدارس الإمارة حيث أقرت استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية.

وأفادت اللجنة الإماراتية في منشور لها تم تعميمه على جميع المدارس أن عملية التعليم عن بعد والمقرر بها أن تنطلق غدا الأحد في كل مدارس الإمارة ستستمر لمدة 3 أسابيع.

وبينت اللجنة أن القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحرصًا على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

كما حثت اللجنة أولياء الأمور والكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم لحماية أنفسهم، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع.