أصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، قرارا جديدا بشأن العملية التعليمية في مدارس الإمارة حيث أقرت استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية.
وأفادت اللجنة الإماراتية في منشور لها تم تعميمه على جميع المدارس أن عملية التعليم عن بعد والمقرر بها أن تنطلق غدا الأحد في كل مدارس الإمارة ستستمر لمدة 3 أسابيع.
وبينت اللجنة أن القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحرصًا على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.
كما حثت اللجنة أولياء الأمور والكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم لحماية أنفسهم، والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتبارا من الغد.. قرار إماراتي جديد بشأن الدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.