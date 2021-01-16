نائب ترامب يجري اتصالا بإدارة بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن إجراء نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، أول اتصال بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس الماضي.
وذكرت أن بنس أجرى اتصالا بنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، حيث قدم التهنئة إليها، وعرض عليها المساعدة، ووصفت المكالمة بالجيدة.
ومن المتوقع أن يشارك بنس في حفل تنصيب جو بايدن، المقرر له يوم الـ 20 من يناير الجاري، على الرغم من غياب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
كما سيتواجد ترامب في منتجعه بمارالاجو بولاية فلوريدا صبيحة يوم تنصيب بايدن في 20 يناير.
وشهدت العلاقة بين ترامب وبنس تدهورا كبيرا إثر رفض الأخير عدم التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام الكونجرس.
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