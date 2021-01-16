أمريكا تمنع تزويد إيران بـ15 مادة تستخدم في بناء وتطوير برامجها النووية

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أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، منع تزويد إيران بـ15 مادة تستخدم في بناء وتطوير برامجها العسكرية والصاروخية والنووية، وفرض عقوبات على من يخالف قرارها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات لعدد من العلماء والمسئولين فى الوكالة الإيرانية للطاقة النووية.

وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي بالبيان: إننا لن نسمح لإيران بتزويد أى دولة بأسلحة باليستية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أعلن في وقت سابق فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.