42 قتيلا ضحايا زلزال سولاوسى فى إندونيسيا

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال جزيرة سولاوسى في إندونيسيا، إلى 42 قتيلا وإصابة المئات وحصار العشرات تحت الأنقاض، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأوضحت السلطات الإندونيسية، أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرقى بلدة ماجينى وعمق 10 كيلومترات تحت الأرض، ملحقة أضرارا بأكثر من 300 منزل وفندقين، وغيرها من المبانى.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في جنوب جزيرة سومطرة وعلى عمق 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض.