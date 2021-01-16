زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب ووسط جواتيمالا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المعهد الوطنى للزلازل فى جواتيمالا، أن مركز الزلزال تحدد فى المحيط الهادئ على بعد 100 كيلومتر من الساحل، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم هيئة الدفاع المدنى فى جواتيمالا، ديفيد دى ليون، إلى أن سكان الساحل الجنوبى لجواتيمالا والمنطقة الوسطى شعروا بالزلزال، دون ورود أى معلومات بشأن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

