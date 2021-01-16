جدة - نرمين السيد - ويتزامن هجوم أكاديمية الشرطة فى قندهار مع انفجارين منفصلين استهدفا العاصمة كابول وولاية هلمند، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 5 من قوات الأمن الأفغانى، وسط تزايد العمليات الإرهابية ضد الشرطة والجيش فى أفغانستان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. هجوم بسيارة مفخخة يستهدف أكاديمية الشرطة فى قندهار جنوب أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.