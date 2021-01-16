تايلاند تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر المتحدث باسم مركز إدارة أزمة فيروس كورونا "توايسيلب فيسانيوثين"، أن عدد الحالات الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في تايلاند وصل إلى 11680 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 70 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.
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