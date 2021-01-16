وقال - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - "في أحد المواقع القتالية للقوات الشعبية في اتجاه دبالتسيفو، لم يعد الجندي الذي غادر لتفقد المنطقة المجاورة في ظروف جوية صعبة إلى مقر عمله".
وأضاف: "لا نستبعد أن يكون المقاتل قد ضل طريقه بسبب انحسار الرؤية، وأفراد الوحدة التابع لها يواصلون البحث عنه".
ودخلت تدابير إضافية لضمان الهدنة في وقت سابق حيز التنفيذ في دونباس حيث تتضمن وقف إطلاق النار، ومنع نشر الأسلحة في التجمعات السكنية وبالقرب منها، وشن العمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
وتحظر التدابير استقدام المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات بدون طيار من قبل طرفي النزاع عند خط التماس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوجانسك: فقدان جندي عند خط التماس في دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.