منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملك المغرب، محمد السادس، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، حسبما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "لأكثر من عقدين، طور الملك محمد السادس من العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في كل المجالات"، مشيرا إلى قرار الملك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لآلة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص.
يشار إلى أن وسام الاستحقاق يعتبر من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.