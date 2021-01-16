الصين: تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا بينها 115 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 130 إصابة جديدة بينها 115 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 90 حالة في مقاطعة خبي و23 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالتين في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88118 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 15 تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي و3 حالات في تيانجين وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من هونان وتشونغتشينغ وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4489 حالة غادر منها 4208 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82370 شخصا، وأن 33409 أشخاص كانوا مخالطين لمرضى ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 79 حالة جديدة بدون أعراض بينها 24 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 670 حالة منها 262 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9452 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 161 وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 843 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8684 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و741 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.