أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إغلاق 9 قاعات للصلاة ومساجد خلال الأسابيع القليلة الماضية في فرنسا.
وقال الوزير الفرنسي على تويتر: "أغلقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني"، وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".
وأبدى مبعوث أمريكي، قلق الولايات المتحدة بشأن حرية الأديان في فرنسا.
وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، حذر المبعوث الامريكي ردا على الأصوات المتخوفة بشأن حرية الأديان في فرنسا، من التدابير "القاسية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويأتي ذلك في أعقاب طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية، كجزء من حملته الواسعة ضد "المتشددين" وما سماه بـ"الانعزالية الإسلامية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب النزعة الانفصالية.. الداخلية الفرنسية تغلق 9 مساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.