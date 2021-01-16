رئيس اليمن يعين مدعيًا عامًا وهيئة لرئاسة المجلس التشريعى

جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أمس الجمعة، على مرسومين بتعيين مدعيًا عامًا للبلاد، وهيئة رئاسة للمجلس التشريعى المخول بممارسة السلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.





ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد عين الرئيس هادى مستشاره ورئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وكلا من عبدالله محمد أبو الغيث، ووحى طه عبدالله جعفر أمان نائبين لرئيس مجلس الشورى. كما قرر الرئيس اليمنى تعيين وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أحمد أحمد صالح الموساى نائبا عاما للجمهورية اليمنية. ويعين رئيس الجمهورية هيئة رئاسة المجلس التشريعى لليمن والأعضاء من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية للاستفادة من خبراتها.

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