احتجاجات ليلية وأعمال شغب فى تونس

جدة - نرمين السيد - شهدت أحياء ولاية سوسة التونسية، ليلة أمس الجمعة، عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الشرطة التونسية التى لجأت إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات التى تشهدها أحياء الولاية لليوم الثالث على التوالى.





وبحسب وسائل إعلام محلية، قطع المحتجين الطرق وأشعلوا عجلات مطاطية وحاويات القمامة فى بعض الأحياء الشعبية، مثل حى بير الشباك وحى كوشة البيليك، ودخلوا فى مواجهة مع قوات الأمن. وقالت مصادر أمنية إن بعض الاحياء تشهد أعمال شغب، إلا أنهم طمأنوا إلى انتشار الوحدات الأمنية فى المنطقة، لافتة إلى أن منطقة سيدى عبد الحميد شهدت محاولات لنهب محال تجارية كبرى ليل الخميس، لكن تصدت لها الشرطة. كما شهدت ولاية سليانة مواجهات بين الشرطة والمحتجين الغاضبين بسبب اعتداء شرطى على راعى غنم، وتشهد الشوارع عمليات كر وفر بين الجانبين. وتتزامن الاحتجاجات مع فرض الحجر الصحى التام وحظر التحوال الليلى المفروض فى تونس.

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