روسيا.. 24 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم والوفيات تتخطى الـ65 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي رصد 24092 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 24715 إصابة أمس)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12.9% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (4674 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3253 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 590 حالة وفاة جديدة، مقابل 555 وفاة أمس، فيما تماثل 27311 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و544623 إصابة مؤكدة منها 65085 حالة وفاة و542547 حالة نشطة ومليونين و936991 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى الآن أكثر من 96.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 583 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 613 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا شهر ديسمبر الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد العدوى على مستوى العالم.

وأوعز الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا ببدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل.